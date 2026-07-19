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Un hombre de 36 años sufrió lesiones tras ser agredido con un palo en la puerta de su casa de la calle Perito Moreno al 1669. El hecho quedó caratulado como denuncia por lesiones y es investigado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 con asiento en Las Heras.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas. El damnificado compartía un asado con otras seis personas en la parte externa de su domicilio. En un momento, uno de los presentes, de 31 años, manifestó verbalmente que mataría a cuchillazos al perro del denunciante.

Ante esa expresión, el damnificado se molestó y lo empujó. Entonces el hombre se tornó agresivo, tomó un palo que había en el terreno y lo golpeó primero en el rostro y luego en el resto del cuerpo.

La víctima logró refugiarse dentro de su vivienda y se comunicó de inmediato con la comisaría de la localidad de Perito Moreno. Solicitó la acción penal por las lesiones que recibió.