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Una mujer que participaba de la Feria de Emprendedores realizada en el Complejo Municipal 11 de Julio de la localidad de Las Heras fue agredida físicamente por otra integrante de un colectivo distinto, sufriendo rasguños en el rostro y daños en sus anteojos.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:00 horas. La víctima, perteneciente al grupo “Artesanos Las Heras”, fue abordada por una integrante de “Las Heras emprende”, quien comenzó a proferirle insultos y luego le propinó un manotazo que le rasguñó la mejilla izquierda y le hizo caer los lentes, los cuales quedaron inutilizables. La situación fue controlada rápidamente por familiares de la damnificada y personal del área de Cultura del municipio, que intervino para separarlas.

Posteriormente, la mujer concurrió al nosocomio local donde fue examinada por el médico de turno, que certificó lesiones de carácter leve. También se labró el acta correspondiente por los daños materiales.

La denuncia se radicó en la Comisaría Segunda, pero el trámite será elevado a la Comisaría Primera por corresponder esa dependencia a la jurisdicción del lugar. Las actuaciones quedaron caratuladas como “Lesiones leves y daños” y a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 local.