La tranquilidad habitual de la tarde del viernes se vio abruptamente interrumpida en Puerto Deseado por un episodio de extrema violencia que mantiene en alerta a la comunidad. Una mujer denunció haber sido amenazada e intentada apuñalar dentro de su propia vivienda, en un hecho que ocurrió a plena luz del día y que ya es materia de investigación judicial. El rápido accionar policial permitió evitar que el ataque se concretara y derivó en la detención de los presuntos responsables.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo establecer que el hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas en una casa ubicada sobre la calle Puerto Argentino, entre Las Heras y Río Gallegos, en el barrio 25, una zona habitada y transitada de la localidad portuaria. Según consta en la denuncia radicada por la víctima, varios individuos se presentaron en su domicilio y, tras una situación de fuerte tensión, la habrían amenazado con apuñalarla, generando momentos de pánico y desesperación.

Ante el llamado de auxilio, personal motorizado y efectivos de la División Comisaría de Puerto Deseado acudieron de inmediato al lugar. La intervención fue clave para evitar que el ataque se consumara, logrando controlar la situación y asegurar a las personas involucradas. De acuerdo a la información preliminar, los sospechosos fueron reducidos y posteriormente detenidos, quedando a disposición de la Justicia.

Las actuaciones periciales quedaron a cargo de las jefas de la División Gabinete Criminalístico de la Policía, quienes realizaron las tareas de rigor en la vivienda para reconstruir lo ocurrido. Se levantaron indicios en el lugar y se tomaron testimonios que permitirán esclarecer el contexto y las circunstancias del violento episodio. Por estas horas, los investigadores trabajan para determinar si se trató de un conflicto previo entre las partes o si existió algún trasfondo que explique la agresión, una línea que no descarta la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.