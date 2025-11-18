Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inseguridad volvió a golpear en Río Gallegos durante la noche del sábado, cuando un vecino del sector de avenida Jujuy descubrió que delincuentes habían ingresado a su departamento en su ausencia y se llevaron más de $1.500.000 en efectivo, joyas de oro y plata, además de una bicicleta de alta gama. El hecho, que ocurrió en cuestión de horas, encendió las alarmas entre los vecinos y movilizó a la Policía para intentar dar con el autor o los autores del violento ilícito.

Según consta en la denuncia radicada ante la Comisaría Primera, el damnificado había salido de su hogar alrededor de las 13:00 para dirigirse a su trabajo. Al regresar, pasadas las 20:30, se encontró con la puerta de ingreso violentada y un evidente desorden en toda la vivienda. Sin siquiera detenerse a revisar los faltantes, decidió trasladarse de inmediato a la dependencia policial para realizar la denuncia correspondiente.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hombre relató que, al momento de retirarse de su domicilio, observó una camioneta estacionada frente al edificio y a su conductor en el interior del vehículo, situación que en aquel momento no le llamó la atención, pero que ahora considera podría estar vinculada al hecho. “Sospecho que pudo haber sido él”, declaró ante los efectivos.

Tras recibir la denuncia, personal policial y peritos de la División Criminalística se trasladaron al domicilio junto al propietario para iniciar las pericias. Durante la inspección, el hombre constató que, además del importante monto de dinero en efectivo que guardaba dentro de un bolso de pádel, faltaban diversos objetos de valor: una bicicleta Salomón rodado 29, dos pulseras de oro de 18 kilates, un anillo también de 18 kilates, un reloj Calvin Klein color plateado/gris y una pulsera de plata.

Los investigadores realizaron relevamientos fotográficos, huellas y análisis de la zona de ingreso forzada, mientras aconsejaron al damnificado complementar la denuncia con un trámite de ampliación para detallar los nuevos objetos sustraídos.

Desde el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de turno se dispuso que la Comisaría Primera continúe a cargo de la investigación, con el objetivo de identificar al sospechoso que fue visto en las inmediaciones y reconstruir el desplazamiento de posibles autores. No se descarta que se trate de un hecho planificado, teniendo en cuenta que el robo se concretó durante varias horas en que la vivienda permaneció sin ocupantes.