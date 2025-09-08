Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de un domingo en el barrio Belgrano se vio alterada por una denuncia pública que rápidamente encendió las alarmas en la comunidad. A través de una publicación en Facebook, una joven relató la situación de hostigamiento que viene sufriendo por parte de un hombre que, según su testimonio, la persigue a bordo de un automóvil rojo, lanzándole comentarios obscenos, silbidos y gestos intimidantes. El hecho, registrado en la avenida Batalla Puerto Argentino y sus inmediaciones, despertó preocupación no solo por la reiteración de estas conductas, sino también por la vulnerabilidad que experimentan las mujeres en la vía pública.

“Hola, buenas tardes, vengo a publicar esto para que tengan cuidado, chicas. Este hombre me viene siguiendo varias veces y gritándome guarangadas y tirándome besos desde el auto. Si me meto por otra calle, él agarra por esa misma para seguirme”, escribió la joven en el grupo de denuncias locales. En su relato, detalló que el domingo lo vio primero en la calle Liniers; al percatarse de su presencia, el conductor dio la vuelta por calle La Paz y la siguió nuevamente por la avenida Batalla Puerto Argentino.

La víctima aseguró que, cansada de la situación y sintiéndose desprotegida, decidió detenerse frente a un kiosco del barrio para buscar resguardo y grabar la secuencia en video. El registro audiovisual, de pocos segundos, muestra el vehículo circulando en la zona. Según su propio testimonio, fue la manera que encontró para visibilizar el problema y advertir a otras mujeres.

El posteo no tardó en generar repercusión. Entre los comentarios, un vecino afirmó reconocer el automóvil y sostuvo que durante el verano pasado había presenciado escenas similares en la costanera de la ciudad, lo que sugiere que no sería la primera vez que el sospechoso actúa de esta manera. Hasta el cierre de esta edición, la joven no había formalizado una denuncia policial, aunque su exposición pública podría abrir la puerta a que se inicien actuaciones de oficio.