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Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante la mañana de este miércoles en Río Gallegos, luego de que una importante fuga de gas obligara a desplegar un amplio operativo preventivo para evitar una posible explosión en plena zona urbana.

La intervención fue encabezada por personal de la División Cuartel Central de Bomberos, que acudió de urgencia a una vivienda ubicada sobre calle Onelli al 300 tras recibir un alerta emitido desde el sistema de emergencias alrededor de las 09:00 horas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el llamado advertía sobre una pérdida de gas detectada en un nicho domiciliario, situación que motivó el rápido desplazamiento de la unidad 290 autobomba hacia el lugar. Al arribar al sector, los bomberos constataron que la situación revestía una gravedad mayor a la informada inicialmente. La propiedad involucrada se encontraba deshabitada y no contaba con medidor de gas instalado, aunque sí presentaba una fuga de gran magnitud en la red de acometida.

Un agente de Bomberos trabajando en el nicho de gas. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Ante ese escenario, el personal actuó de inmediato estableciendo un perímetro preventivo de seguridad para evitar cualquier riesgo de explosión o intoxicación, especialmente teniendo en cuenta que la pérdida se producía en plena vía pública y en un sector con circulación vehicular y viviendas cercanas.

Por ese motivo, una vez verificada la magnitud de la pérdida, los efectivos convocaron de manera inmediata a las cuadrillas técnicas de Camuzzi Gas del Sur, empresa prestataria del servicio, para proceder al corte y sellado de la línea afectada.

Mientras tanto, efectivos de la División Comisaría Segunda colaboraron en el operativo realizando tareas de control vehicular y resguardo preventivo en los alrededores de la vivienda.

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que la rápida intervención resultó clave para evitar consecuencias mayores. Finalmente, una vez que el personal técnico logró neutralizar la avería y eliminar completamente el riesgo, la dotación de bomberos dio por concluida la labor preventiva y regresó a su base operativa sin novedades.