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Una escena que generó preocupación entre vecinos del barrio YCRT de la localidad de Río Turbio terminó resolviéndose sin consecuencias, gracias a la rápida intervención de los bomberos. Durante la tarde del martes, una columna de humo que salía de un vehículo estacionado encendió las alarmas y motivó un llamado de emergencia que activó el despliegue del Cuartel 9°.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se registró cuando residentes del sector advirtieron la emanación desde un automóvil y, ante la posibilidad de un incendio, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, una dotación se hizo presente en el lugar para evaluar la situación.

Al arribar, los efectivos iniciaron una inspección técnica sobre el vehículo, un Chevrolet Corsa Classic, con el objetivo de determinar si existía un foco ígneo activo. En este tipo de intervenciones, cada segundo cuenta, ya que un incendio vehicular puede propagarse rápidamente y generar riesgos tanto para las personas como para viviendas cercanas.

Sin embargo, tras entrevistarse con la propietaria y proceder a la apertura del compartimento del motor, los bomberos lograron establecer que no se trataba de un incendio. La aparente “humareda” que había generado la alarma correspondía en realidad a vapor de agua proveniente del sistema de refrigeración del vehículo.

Más precisamente, se constató que el reservorio del líquido anticongelante tenía la tapa abierta, lo que provocó la liberación de vapor al calentarse el motor. Una vez descartada la presencia de fuego, los bomberos brindaron recomendaciones a la propietaria para evitar futuras situaciones similares, haciendo hincapié en la importancia del mantenimiento del vehículo, especialmente en sistemas clave como el de refrigeración.