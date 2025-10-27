Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una serie de chispazos en el tendido eléctrico del barrio San Benito encendió las alarmas entre los vecinos. El incidente, que ocurrió sobre la Calle 2, derivó en una rápida intervención de la División Cuartel Central y la División Cuartel 24 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, quienes acudieron al lugar tras recibir varios llamados al 101.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar, los efectivos constataron una situación de riesgo en el sistema eléctrico: las chispas provenían de un transformador de media tensión, y el destello intermitente podía observarse a varios metros. Ante la posibilidad de un cortocircuito o incendio, los bomberos procedieron a asegurar el área y a inspeccionar el sector junto al personal policial de la comisaría con jurisdicción en la zona.

Durante la verificación, los efectivos detectaron que el problema no se debía a una falla técnica, sino a una conexión eléctrica clandestina que partía desde un terreno cercano. La instalación, realizada sin medidas de seguridad y con cables improvisados, habría generado una sobrecarga en la línea, provocando los chispazos que alertaron a los vecinos.

Una vez asegurado el tablero principal, se solicitó de inmediato la presencia del personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), quienes cortaron el suministro y comenzaron a trabajar para normalizar la red. Desde la empresa provincial advirtieron que este tipo de conexiones irregulares no solo representan un riesgo eléctrico grave, sino que también afectan la estabilidad del servicio y ponen en peligro la vida de las personas que manipulan el tendido sin conocimiento técnico.