Un caballo que deambulaba libremente sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la Escuela de Policía, fue rescatado por personal de la División Operaciones Rurales de Río Gallegos. El rápido accionar de los efectivos impidió que se produjera un siniestro vial en una zona de intenso tránsito vehicular.

Según pudo saber La Opinión Austral, en horas de la mañana de este viernes, un nuevo operativo de seguridad rural se desplegó en las afueras de la capital de Santa Cruz, luego de que un equino fuera avistado caminando sobre la cinta asfáltica de la Ruta Nacional N° 3, frente a la Escuela de Policía y en inmediaciones de la Unidad Operativa Güer Aike. El animal, que representaba un peligro potencial para los conductores que circulaban por el sector, fue rápidamente contenido gracias a la intervención del personal especializado de la División Operaciones Rurales, dependiente del Departamento de Seguridad Rural de la Policía de Santa Cruz.

El equino siendo arreado por un agente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El procedimiento se enmarca dentro de las tareas preventivas que la fuerza provincial realiza de manera periódica para garantizar la seguridad vial y preservar tanto la integridad de los animales como la de las personas. Según informaron desde la fuerza, el ejemplar fue asegurado sin incidentes y trasladado hacia los corrales de la dependencia, donde se efectuó su correspondiente identificación: sexo, pelaje, edad y marca.

Una vez en resguardo, el equino quedó a disposición del Juzgado de Paz local, tal como lo dispone la normativa vigente en materia de animales sueltos en la vía pública. En este tipo de situaciones, las autoridades no solo buscan determinar la propiedad del animal, sino también aplicar las sanciones pertinentes en caso de que se verifique negligencia o incumplimiento de las normas por parte del propietario.