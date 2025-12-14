Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una situación que generó preocupación entre vecinos y transeúntes motivó este fin de semana la intervención de los Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz en la localidad de Puerto Santa Cruz. En la calle Sarmiento al 400, personal de la División Cuartel 7 llevó adelante un operativo de seguridad preventiva tras constatar el riesgo de derrumbe de un edificio que se encuentra abandonado desde hace tiempo.

Según pudo saber La Opinión Austral, el procedimiento se inició luego de que se advirtieran signos visibles de deterioro estructural en la construcción, ubicada en una zona de circulación habitual para peatones. Ante este escenario, los bomberos realizaron una inspección ocular que permitió confirmar que el inmueble representaba un peligro concreto para quienes transitan por el sector, especialmente en un contexto de inclemencias climáticas frecuentes en la región.

Como medida inmediata, el personal procedió a perimetrar y asegurar el lugar mediante la colocación de cinta de peligro, delimitando claramente el área comprometida. La intervención tuvo como objetivo principal prevenir accidentes y resguardar la integridad física de vecinos, comerciantes y personas que circulan diariamente por ese tramo de la calle Sarmiento.

Desde el cuartel destacaron que este tipo de acciones forman parte de las tareas preventivas que se realizan de manera habitual, muchas veces antes de que se produzcan incidentes mayores. La presencia de bomberos y la señalización del lugar generaron alivio entre los vecinos del sector, quienes señalaron que el edificio ya había despertado inquietud por su estado general.

Las autoridades solicitaron a la comunidad respetar estrictamente la zona delimitada y circular con precaución, evitando acercarse al inmueble hasta tanto se adopten medidas definitivas.