Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La preocupación volvió a instalarse con fuerza en Río Gallegos tras la nueva desaparición de Gabriel Darío Mileca, un vecino de la ciudad que este sábado por la mañana se fugó nuevamente del Centro de Salud Mental donde se encontraba internado. Desde entonces, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona costera norte, encabezado por personal especializado, mientras crece la inquietud en la comunidad ante versiones cruzadas que circulan en redes sociales y que generan confusión sobre su paradero.

Mileca, de aproximadamente 1,70 metros de altura, contextura mediana, tez morena, cabello castaño oscuro y barba, vestía al momento de su desaparición una remera azul y un pantalón corto, y se encontraba sin zapatillas. Según la información oficial, fue visto por última vez alrededor de las 10 de la mañana de este sábado, cuando logró escapar del centro asistencial. Según pudo saber La Opinión Austral, un dato clave aportado a la investigación señala que un taxista habría trasladado a una persona con sus características hasta el nuevo camping provincial en construcción, ubicado sobre la costanera norte, pasando la Escuela de Policía y en dirección a la Ruta Nacional Nº 3, a pocos kilómetros del casco urbano.

El operativo de búsqueda está a cargo del Grupo Especial de Rescate y Salvamento, cuyos efectivos realizan un rastrillaje intensivo en la franja costera y sectores aledaños. Al menos cinco rescatistas especializados recorren la zona, atentos a cualquier indicio que permita dar con el paradero del hombre. La proximidad del mar, las bajas temperaturas y las características del terreno incrementan la urgencia del operativo, que se mantiene activo y sin interrupciones.

La situación se vuelve aún más sensible si se tiene en cuenta que Mileca ya había desaparecido el jueves pasado. En aquella oportunidad, fue localizado y derivado al Centro de Salud Mental, donde quedó internado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco: este sábado volvió a fugarse, reactivando la alarma entre familiares, fuerzas de seguridad y vecinos. Desde entonces, no se registraron contactos directos ni confirmaciones oficiales sobre su ubicación actual.

En paralelo, las redes sociales se poblaron de comentarios y publicaciones que aseguran, de manera errónea, que el hombre ya habría sido encontrado. Desde la Policía fueron categóricos al desmentir esas versiones y remarcaron que, hasta el momento, Mileca continúa desaparecido. “Es importante no difundir información falsa, porque entorpece la búsqueda y genera angustia innecesaria”, señalaron fuentes vinculadas al operativo.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier persona que pueda aportar datos certeros, o que haya visto a alguien con las características descriptas en la zona costera norte, el nuevo camping provincial o inmediaciones de la Ruta 3, debe comunicarse de inmediato con los números de emergencia o con la dependencia policial más cercana.