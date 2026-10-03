Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante operativo policial se desarrolla este sábado por la tarde-noche en un complejo de viviendas ubicado sobre calle África al 2000, en Río Gallegos, ante una persona atrincherada en el lugar y que, según información preliminar, se encontraría junto a una menor y dos mayores de edad.

De acuerdo con lo informado por Santa Cruz en el Mundo, se trataría de un hombre de alrededor de 30 años que aparentemente tendría un arma blanca. La situación se habría iniciado cerca de las 19.00 y motivó la intervención inicial de efectivos de la Comisaría Tercera.

Ante el desarrollo del procedimiento, también se convocó a integrantes de Fuerzas Especiales, mientras que por protocolo se solicitó la presencia preventiva de personal sanitario del Hospital Regional Río Gallegos.

1 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según precisó el mencionado portal, al lugar llegó Elbio Ramírez, jefe del Equipo de Negociación Policial, quien participaría de las tareas destinadas a establecer contacto con la persona involucrada. En tanto, calle La Manchuria permanece cortada en la intersección, como parte del operativo preventivo desplegado en la zona.

(Noticia en desarrollo)