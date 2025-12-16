Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un allanamiento judicial realizado en el barrio Procrear de Río Gallegos culminó con la detención de un hombre investigado por tenencia y presunta distribución de material de abuso sexual infantil. Fue el marco de una causa por delitos informáticos que se encuentra en pleno desarrollo bajo la órbita de la Justicia provincial.

Según informó la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el procedimiento se realizó el martes 16 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, y estuvo a cargo de personal de la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos.

Investigación por reportes internacionales

La causa se originó a partir de reportes emitidos por la plataforma internacional CyberTipline del NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), los cuales alertaron sobre la posible tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil desde un domicilio de la capital santacruceña.

Tras una tarea investigativa exhaustiva, las autoridades lograron individualizar a un presunto responsable, lo que derivó en la solicitud de la medida judicial.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 1, y se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el barrio Procrear.

Durante el procedimiento, el ocupante del domicilio fue formalmente notificado conforme a la normativa vigente, y el operativo arrojó resultados positivos. Como consecuencia, se procedió al secuestro de diversos dispositivos electrónicos, entre ellos: un teléfono celular, un dispositivo de almacenamiento externo, una tarjeta de memoria, una consola de videojuegos.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis pericial.

Finalizado el allanamiento, el hombre fue trasladado a la División Comisaría Tercera de Río Gallegos y, posteriormente, derivado a la Dirección General de Policía en Función Judicial. Allí se realizaron las diligencias de identificación y verificación de antecedentes, tras lo cual se le permitió establecer domicilio, sin perjuicio de nuevas medidas que puedan adoptarse en el avance de la causa.