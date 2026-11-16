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La Policía de Santa Cruz realizó este lunes, alrededor de las 20:30, un nuevo allanamiento en inmediaciones de las calles 9 y 10 del barrio San Benito de Río Gallegos, donde secuestró una camioneta que tenía un pedido de secuestro federal relacionado con la causa Austral Construcciones.
Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes oficiales, el vehículo era seguido por los investigadores porque circulaba con chapas patentes correspondientes a otra unidad perteneciente al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de Santa Cruz. Al verificar sus datos y documentación, los efectivos detectaron el requerimiento judicial.
El titular del área de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, comisario Luis Poblete, confirmó el hallazgo y explicó que la camioneta tenía colocadas tanto la patente como la documentación de la otra unidad. “Al revisar el vehículo en todas sus características y consultar, descubrimos que tiene un pedido de secuestro federal que está pedido a través de la causa de Austral Construcciones”, señaló en diálogo con La Opinión Austral y otros medios presentes.
El jefe policial también confirmó que una persona quedó demorada. “Cuando terminemos el procedimiento, la Justicia nos ordenará cómo seguir y qué pasos seguir con él”, indicó.
Dos camionetas secuestradas durante la jornada
El operativo en San Benito se sumó a otro procedimiento realizado horas antes, alrededor de las 17:50, en un domicilio de la calle Hipólito Yrigoyen al 400. Allí, efectivos de la Dirección de Investigaciones (DDI) y de la Policía Federal Argentina secuestraron una Ford Ranger Limited de color gris.
Poblete explicó que el vehículo había registrado un paso por el puesto de Güer Aike y que el sistema de alertas policiales advirtió sobre un pedido de secuestro. Tras localizarlo, los efectivos concretaron la incautación. Según precisó, también tenía un requerimiento relacionado con la causa Vialidad y la investigación que involucra a Lázaro Báez.
Al referirse al despliegue policial de los últimos días, el comisario destacó que ya se concretaron entre seis y siete procedimientos y no descartó nuevas intervenciones.
“Esto es el día a día que estamos trabajando y cada vez que se vaya revelando alguna información o una persona que colabore, seguiremos realizando todas las tareas y diligencias que tengamos que hacer”, sostuvo.
En ese sentido, destacó el aporte de los vecinos para detectar situaciones sospechosas y orientar las tareas investigativas. “Cada vez que tenemos algún inconveniente o hay algo que les llama la atención, nos van avisando, nos van comentando y chequeamos la información”, explicó.
La posible conexión con la causa por lavado de activos y narcotráfico
Consultado sobre si los vehículos secuestrados podrían estar relacionados con la investigación por presunto lavado de activos y narcotráfico, Poblete sostuvo que existen posibles puntos de contacto entre las causas.
“Seguramente van a estar vinculadas todas entre sí, porque las personas, los actores delictuales, son todos los mismos“, afirmó. Y agregó que corresponderá a la Justicia determinar cómo se relacionan las investigaciones y cuál es el alcance de esos vínculos.
Por otra parte, el comisario confirmó que también investigan la posible circulación de otros vehículos con patentes correspondientes a unidades distintas. “Por lo que tenemos entendido, sí. Se habría dado en otros vehículos y se está trabajando también en ese tema. De hecho, esta investigación derivó en esto, por ese trabajo”, reveló.
Sobre el origen de las chapas patentes y el momento en que habrían sido sustraídas, Poblete indicó que todavía no pueden brindar precisiones debido al secreto de sumario y a que esos datos podrían derivar en nuevas líneas de investigación.
Los procedimientos continúan y la investigación busca determinar posibles conexiones entre los involucrados, además de reunir elementos que permitan esclarecer las maniobras patrimoniales y delictivas bajo análisis.
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