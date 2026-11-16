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La Policía de Santa Cruz realizó este lunes, alrededor de las 20:30, un nuevo allanamiento en inmediaciones de las calles 9 y 10 del barrio San Benito de Río Gallegos, donde secuestró una camioneta que tenía un pedido de secuestro federal relacionado con la causa Austral Construcciones.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes oficiales, el vehículo era seguido por los investigadores porque circulaba con chapas patentes correspondientes a otra unidad perteneciente al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de Santa Cruz. Al verificar sus datos y documentación, los efectivos detectaron el requerimiento judicial.

La patente con la que circulaba corresponde a un vehículo del IDUV. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

El titular del área de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, comisario Luis Poblete, confirmó el hallazgo y explicó que la camioneta tenía colocadas tanto la patente como la documentación de la otra unidad. “Al revisar el vehículo en todas sus características y consultar, descubrimos que tiene un pedido de secuestro federal que está pedido a través de la causa de Austral Construcciones”, señaló en diálogo con La Opinión Austral y otros medios presentes.

El jefe policial también confirmó que una persona quedó demorada. “Cuando terminemos el procedimiento, la Justicia nos ordenará cómo seguir y qué pasos seguir con él”, indicó.

Dos camionetas secuestradas durante la jornada

El operativo en San Benito se sumó a otro procedimiento realizado horas antes, alrededor de las 17:50, en un domicilio de la calle Hipólito Yrigoyen al 400. Allí, efectivos de la Dirección de Investigaciones (DDI) y de la Policía Federal Argentina secuestraron una Ford Ranger Limited de color gris.

La Ford Ranger Limited gris que habría sido secuestrada por su presunta vinculación con la causa por lavado de activos y narcotráfico. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Poblete explicó que el vehículo había registrado un paso por el puesto de Güer Aike y que el sistema de alertas policiales advirtió sobre un pedido de secuestro. Tras localizarlo, los efectivos concretaron la incautación. Según precisó, también tenía un requerimiento relacionado con la causa Vialidad y la investigación que involucra a Lázaro Báez.

Al referirse al despliegue policial de los últimos días, el comisario destacó que ya se concretaron entre seis y siete procedimientos y no descartó nuevas intervenciones.

“Esto es el día a día que estamos trabajando y cada vez que se vaya revelando alguna información o una persona que colabore, seguiremos realizando todas las tareas y diligencias que tengamos que hacer”, sostuvo.

Comisario Luis Poblete, titular del área de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, destacó el aporte de los vecinos para detectar situaciones sospechosas y orientar las tareas investigativas. “Cada vez que tenemos algún inconveniente o hay algo que les llama la atención, nos van avisando, nos van comentando y chequeamos la información”, explicó.

La posible conexión con la causa por lavado de activos y narcotráfico

Consultado sobre si los vehículos secuestrados podrían estar relacionados con la investigación por presunto lavado de activos y narcotráfico, Poblete sostuvo que existen posibles puntos de contacto entre las causas.

“Seguramente van a estar vinculadas todas entre sí, porque las personas, los actores delictuales, son todos los mismos“, afirmó. Y agregó que corresponderá a la Justicia determinar cómo se relacionan las investigaciones y cuál es el alcance de esos vínculos.

La Policía secuestró una Chevrolet S10 que tenía pedido de secuestro federal por la causa Austral Construcciones. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otra parte, el comisario confirmó que también investigan la posible circulación de otros vehículos con patentes correspondientes a unidades distintas. “Por lo que tenemos entendido, sí. Se habría dado en otros vehículos y se está trabajando también en ese tema. De hecho, esta investigación derivó en esto, por ese trabajo”, reveló.

Sobre el origen de las chapas patentes y el momento en que habrían sido sustraídas, Poblete indicó que todavía no pueden brindar precisiones debido al secreto de sumario y a que esos datos podrían derivar en nuevas líneas de investigación.

Los procedimientos continúan y la investigación busca determinar posibles conexiones entre los involucrados, además de reunir elementos que permitan esclarecer las maniobras patrimoniales y delictivas bajo análisis.