La Policía de Santa Cruz llevó adelante un procedimiento judicial en el marco de una investigación por robo ocurrido en Puerto San Julián.

La medida se concretó alrededor de las 17:35 del jueves y estuvo a cargo de personal de la División de Investigaciones de Pico Truncado. Efectivos de área especializada encabezaron una orden de allanamiento, requisa personal y secuestro en un inmueble del Barrio 45 Viviendas de la localidad de zona norte.

Voceros policiales precisaron a La Opinión Austral que el procedimiento se realizó por exhorto del Juzgado de Instrucción de Puerto San Julián, en actuaciones caratuladas “Comisaría Primera S/ Investiga Robo”, y fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado.

Como resultado del operativo, los investigadores secuestraron una barreta saca clavos de hierro, de tamaño mediano, elemento que guarda relación con la causa que se instruye por el hecho delictivo denunciado, el cual tuvo como damnificada a una inmobiliaria de la localidad portuaria.

La diligencia se enmarca en tareas investigativas desarrolladas por la brigada local, orientadas a esclarecer el robo denunciado y reunir elementos probatorios vinculados al caso.

El operativo fue supervisado por la superioridad del área de Investigaciones y contó con la colaboración de efectivos de la Sección Infantería de Pico Truncado, dependiente de la Policía de Santa Cruz.

La investigación continúa bajo la órbita del magistrado interviniente.