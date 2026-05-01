Allanamiento en Puerto Deseado por tenencia de material de abuso infantil: secuestran dispositivos electrónicos Operativo ordenado por la Justicia permitió incautar notebooks, celulares y otros dispositivos que serán peritados para determinar su contenido. Un hombre quedó a disposición judicial en el marco de la causa.

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En la tarde del jueves, la Policia de Santa Cruz llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Puerto Deseado, en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil. El procedimiento fue realizado por la División de Investigaciones y Narcocriminalidad, tras una serie de tareas investigativas que permitieron reunir elementos probatorios clave.

Con la información recolectada, el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 emitió la orden de allanamiento para el domicilio de un hombre mayor de edad. Durante el operativo, las autoridades secuestraron una cantidad significativa de dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes específicos.

Entre los elementos incautados se encuentran dos notebooks, un pendrive, cuatro memorias portátiles, discos DVD, una consola de videojuegos y tres teléfonos celulares. Todo este material será analizado para determinar su contenido y vinculación con la causa en curso.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.