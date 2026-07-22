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Efectivos de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad realizaron el día 21, a partir de las 14:35 horas, un allanamiento y requisa personal en el complejo habitacional “La Favela” en Puerto Deseado. La medida se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción N° 1, dentro de las actuaciones por el delito de amenazas calificadas.

Durante la diligencia, los agentes hallaron y secuestraron un monitor, una CPU, un teclado y un mouse, todos de color negro. Al ser consultados, los ocupantes de los departamentos inspeccionados no pudieron acreditar la legítima procedencia de esos elementos, por lo que se presume que podrían ser bienes sustraídos con anterioridad.

El procedimiento finalizó cerca de las 16:30 horas y los elementos quedaron a disposición de la justicia para su peritaje y esclarecimiento de su origen. Las autoridades destacaron el trabajo investigativo que permitió concretar la medida.