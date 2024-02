Este viernes, se llevó a cabo un allanamiento en Río Gallegos en relación con un caso de violación de domicilio y posesión de arma de fuego. Una mujer de 23 años presentó una denuncia por ambos hechos, desencadenando una serie de procedimientos legales para su esclarecimiento.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La División Comisaría de la Mujer y la Familia intervino en la situación que requirió atención inmediata por parte de las autoridades judiciales.

Según los informes, la Secretaria Penal de Turno, la Dra. Barrientos, ordenó una solicitud de allanamiento en la residencia de la víctima -ubicada en calle Estrada al 636- para verificar los daños en la puerta, derivados de la presunta violación de domicilio.

No obstante, tras la inspección policial, no se hallaron anomalías que respaldaran esta afirmación, lo que llevó a la conclusión de que no se requerirán más diligencias al respecto.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado al solicitar la verificación de la presencia de un vehículo sospechoso en las inmediaciones del domicilio. Las autoridades identificaron un automóvil con características similares a las descritas por la denunciante, por lo que se requirió profundizar en su propiedad a través de la División de Investigaciones.

Simultáneamente, se pidió la documentación judicial pertinente para llevar a cabo medidas cautelares, como la requisición vehicular y la notificación a las partes involucradas.

Todo esto se enmarca en la solicitud de la orden de allanamiento, con el objetivo de asegurar una presunta arma de fuego y otros elementos relevantes para la investigación.