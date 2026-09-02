Este miércoles, alrededor de las 13:30, personal de la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Juan B. Justo al 700, entre Ameghino y Jofré de Loaiza, en Río Gallegos.

La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de una investigación por la presunta tenencia, almacenamiento y/o distribución de material de abuso sexual infantil a través de internet.

De acuerdo con la información conocida, el expediente se inició a partir de un reporte de la ONG Missing Children, que trabaja junto a agencias internacionales para detectar este tipo de material que circula en la web. La alerta advertía sobre posibles usuarios radicados en la capital santacruceña vinculados al almacenamiento y/o distribución de archivos.

Durante el procedimiento se secuestraron elementos que serán sometidos a pericias informáticas para determinar si contienen archivos relacionados con el delito investigado, así como establecer el grado de participación de los sospechosos.

La causa continúa bajo intervención judicial.