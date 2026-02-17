Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento judicial encabezado por la Policía de la Provincia de Santa Cruz permitió avanzar en una investigación por presunta extorsión en la ciudad de Puerto Deseado, donde se concretó un allanamiento con resultado positivo y el secuestro de un dispositivo electrónico que será sometido a peritajes.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral precisaron que el operativo fue realizado el 13 de febrero, alrededor de las 11:10, por personal de la División de Investigaciones local en un domicilio ubicado sobre calle Faro Pingüino al 700, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado, a cargo de la jueza subrogante Jesica Hernández.

Efectivos de la DDI en el domicilio allanado.

La medida se enmarca en una causa que investiga la presunta comisión de los delitos de extorsión y extorsión mediante amenazas de imputación, contemplados en los artículos 168, 169, 45 y 55 del Código Penal. Según se informó, el objetivo central del procedimiento fue localizar elementos de interés para la investigación en curso.

Como resultado de la diligencia —que se extendió hasta las 12:40— los efectivos procedieron al secuestro de un teléfono celular, dispositivo que quedó a disposición de la sede judicial interviniente para la realización de pericias técnicas y análisis de información.

Desde la fuerza provincial señalaron que las actuaciones continúan en coordinación con la Justicia.