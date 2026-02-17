Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la Provincia de Santa Cruz avanzó en una investigación por robo y defraudación en la ciudad de Caleta Olivia, donde se concretó un allanamiento con resultado positivo y el secuestro de diversos elementos denunciados como sustraídos.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División de Investigaciones (DDI), dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento y requisa personal en un domicilio del barrio 3 de Febrero, en el pasaje “F” y calle Los Roballos.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, en el marco de actuaciones iniciadas tras un hecho delictivo ocurrido en una vivienda del barrio Vista Hermosa, donde autores hasta entonces ignorados sustrajeron distintos bienes y un vehículo.

A partir de tareas investigativas de campo, los efectivos lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer el lugar donde se hallaban los objetos denunciados, lo que permitió concretar el procedimiento judicial.

Durante el allanamiento se secuestraron un televisor marca Noblex, una freidora, camisetas, pecheras y un humidificador, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa, indicaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral.

Asimismo, un hombre de 40 años, oriundo de la zona, fijó domicilio a disposición del magistrado interviniente mientras continúan las actuaciones para el total esclarecimiento del hecho.

Desde la fuerza provincial indicaron que las tareas investigativas siguen en curso bajo la órbita judicial, con el objetivo de determinar responsabilidades y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.