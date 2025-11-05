Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de una investigación por robo calificado, personal de la División de Investigaciones (DDI) Puerto Deseado llevó a cabo este martes 4 de noviembre allanamientos simultáneos en dos domicilios de la localidad, con resultados positivos.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado, en relación con un hecho ocurrido el 18 de octubre, cuando tres personas encapuchadas irrumpieron violentamente en una vivienda del casco urbano. Uno de ellos portaba un arma de fuego con la que intimidó al morador, mientras los otros sustrajeron un televisor, un celular y plantas de cannabis cultivadas de manera legal bajo autorización del REPROCANN.

Tras las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a uno de los presuntos autores, un hombre mayor de edad con domicilio en el Barrio 50 Viviendas, y vincular un vehículo Orion GL color rojo utilizado para huir del lugar.

Con los elementos recolectados, el juez dispuso los allanamientos y requisas en una vivienda ubicada sobre calle Osvaldo Bayer, entre Patagonia y Reconquista, y otra en el Barrio 50 Viviendas.

Durante los procedimientos, supervisados por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y el comisario mayor Pablo Daniel Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, se notificó al principal sospechoso sobre su situación procesal. En tanto, en el segundo domicilio, ocupado por familiares suyos, la policía secuestró municiones de distintos calibres, un arma tipo revólver, un televisor, balanzas de precisión, una consola de videojuegos y hojas vegetales similares a cannabis sativa, entre otros elementos de interés.

Durante el operativo, una adolescente de 16 años intentó obstaculizar la intervención policial, agrediendo a una agente y provocándole lesiones leves en el rostro. Por este motivo, se iniciaron actuaciones judiciales por “Atentado y Resistencia a la Autoridad”, con intervención del magistrado competente.

Finalizadas las diligencias, el juez ordenó que el hombre identificado fije domicilio en la causa, mientras que las sustancias incautadas fueron remitidas a la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia para su análisis y evaluación legal.

Los allanamientos contaron con la colaboración de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, la DDI Pico Truncado y la Comisaría Puerto Deseado, concluyendo sin mayores incidentes. La investigación continúa orientada a determinar la identidad y participación de los restantes involucrados en el hecho.