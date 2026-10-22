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Este jueves por la tarde, personal de la División Cibercrimen llevó adelante dos allanamientos simultáneos en distintos sectores de Río Gallegos, en el marco de una investigación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según pudo saber La Opinión Austral, las medidas se concretaron a partir de reportes vinculados a Missing Children, que alertaron sobre posibles hechos relacionados con este tipo de delitos.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de la capital santacruceña. Uno de ellos ubicado en inmediaciones de las calles Las Piedras y Maipú, en el barrio Belgrano, mientras que el segundo se llevó adelante en la intersección de las calles 38 y 11, en el barrio Bicententenario.

El operativo se desarrolló en el marco de una investigación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Los allanamientos se desarrollaron de manera simultánea durante la tarde, con la participación de efectivos especializados en la investigación de delitos informáticos.

Un detenido fue trasladado a la Comisaría Séptima

En el marco del operativo realizado en el barrio Bicentenario, los efectivos detuvieron a un hombre, quien posteriormente fue trasladado a la Comisaría Séptima de Río Gallegos.

Mientras que, en el allanamiento llevado adelante en el barrio Belgrano, secuestraron material digital que será de interés para el avance de la investigación.

La investigación busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar las posibles responsabilidades penales. Se aguarda información oficial sobre las medidas realizadas y los próximos pasos de la causa.