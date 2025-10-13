Allanamientos en Río Gallegos por venta de productos con THC: la Policía Federal Argentina desarticuló una red de comercialización ilegal

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos, llevó adelante el pasado 11 de octubre de 2025 dos allanamientos simultáneos en domicilios en la ciudad de Río Gallegos.

Las medidas se realizaron en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 y a la Ley 22.415, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Litigios y Casos Sencillos de Río Gallegos, a cargo del Dr. Pablo Fernando Mansilla.

El operativo fue el resultado de cuatro meses de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por el personal de la Brigada de la División, a partir de un ciberpatrullaje que detectó un perfil en redes sociales dedicado a la venta de cigarrillos electrónicos (vapers) con contenido de THC y extractos de hongos, además de gomitas con THC.

Gracias al trabajo sostenido de investigación, se logró establecer que los responsables comercializaban dichos productos desde un local ubicado en Comodoro Py 559. Con el aporte de registros fotográficos, fílmicos y averiguaciones discretas, se pudo comprobar la maniobra e identificar a los involucrados.

FOTO: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.

A pedido de la fiscalía interviniente, el Gabinete Científico de la Policía Federal Río Gallegos elaboró un informe técnico que determinó la nocividad de los productos y su riesgo para la salud pública.

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró vapers y gomitas con THC, teléfonos celulares, computadoras, marihuana y otros elementos de interés para la causa, incluyendo dinero en efectivo y documentación relacionada a la actividad ilícita.

Cabe destacar que este procedimiento constituye el primer allanamiento de carácter cibernético y comercial vinculado a estupefacientes realizado por la División Unidad Operativa Federal Río Gallegos, marcando un precedente significativo en materia de investigación tecnológica aplicada a delitos de narcocriminalidad.