La mañana de este martes dejó una postal inusual en distintos barrios de Río Gallegos: móviles policiales, personal especializado y procedimientos simultáneos que, lejos de una rutina habitual, respondían a una causa de dimensión global. En total, se realizaron once allanamientos en la capital santacruceña, como parte de una redada internacional que incluyó más de cincuenta allanamientos en quince provincias argentinas y en coordinación con quince países.

El operativo, vinculado a la megacausa Aliados por la Infancia V, tuvo como eje central la detección y el combate a la distribución de material de abuso sexual infantil. Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, destacó la magnitud del procedimiento en una entrevista brindada a LU12 AM680: “El número que tenemos es bastante interesante, deja a las claras este flagelo que está en todo el mundo. Se está combatiendo con actividades internacionales y participando en un sistema global con varios países. Son quince los países que están interviniendo en esta red de lucha contra la pornografía infantil y la explotación de menores”.

El funcionario explicó que el trabajo realizado en la provincia fue fruto de semanas de inteligencia tecnológica y articulación institucional. “La Dirección de Delitos ha hecho un trabajo a través de los reportes que recibe del sistema global mundial, un trabajo de inteligencia de alto nivel. Anoche se puso en observación cómo se iba a trabajar para llegar a cada domicilio y a cada sujeto, para no fallar en las detenciones o identificaciones y asegurar que luego queden sujetos a la justicia internacional”, relató Barrientos.

Si bien la investigación se mantiene bajo estricto secreto judicial, se confirmó que los procedimientos en Río Gallegos estuvieron orientados a la incautación de dispositivos electrónicos, desde computadoras hasta teléfonos móviles, que serán sometidos a pericias especializadas. “Eso va a un sistema de análisis criminal. Se va a determinar cuántos archivos fueron elevados o recibidos desde aquí, y en función de eso se establecerán responsabilidades penales”, precisó.

El alcance del operativo también puso en evidencia la magnitud del problema en la provincia. Barrientos admitió que los resultados encendieron una señal de alerta: “Hoy en Río Gallegos nos tocó una actividad muy importante y con muchos domicilios, lo que nos dejó una alarma muy elevada. Estamos en procura de luchar contra este flagelo durante toda la gestión”.