La Policía de Santa Cruz llevó adelante el jueves una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido a comienzos de febrero, procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 interviniente, luego de diversas tareas investigativas realizadas por la División de Investigaciones Zona Sur. El hecho que dio origen a la pesquisa se registró el 3 de febrero, “cuando autores ignorados ingresaron a una vivienda tras forzar la puerta trasera y sustrajeron distintos objetos”, se indicó.

A partir de trabajos de campo, análisis de cámaras de seguridad y recolección de indicios, los investigadores reunieron elementos probatorios que permitieron solicitar dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados sobre calle Germán Hernández al 1000 y Berutti al 50.

El operativo fue realizado por la DDI.

Los procedimientos se concretaron a las 8 de la mañana. En el primer domicilio, los resultados fueron negativos. En la segunda vivienda, en cambio, el personal actuante logró identificar y aprehender a uno de los presuntos involucrados, además de secuestrar objetos considerados de interés para la investigación, entre ellos algunos denunciados como sustraídos.

El hombre fue trasladado a la División Comisaría Cuarta, donde quedó alojado a disposición de la sede judicial. Según se informó, una vez cumplidos los plazos legales de aprehensión, continuará detenido por disposición de la Justicia.

Desde la Policía indicaron que la investigación sigue en curso con el objetivo de localizar al segundo sospechoso y avanzar en el esclarecimiento total del hecho.