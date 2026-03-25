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En el marco de una causa por violencia doméstica, este martes 24 de marzo se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Río Gallegos que arrojó resultados positivos, con el secuestro de múltiples dispositivos electrónicos y elementos de interés para la investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por la División de Cibercrimen, tras tareas investigativas que permitieron identificar los domicilios involucrados. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 2, a cargo del juez interviniente, en el contexto de actuaciones vinculadas a violencia intrafamiliar.

Los operativos se concretaron en viviendas ubicadas en el Barrio Jorge Newbery y en el Barrio 213 Viviendas de la capital provincial. Durante los mismo se procedió al secuestro de diversos dispositivos digitales, entre ellos celulares de distintas marcas, una computdora, una notebook, dispositivos de almacenamiento tipo MP3, tarjetas SIM y otros soportes informáticos.

Asimismo, se llevaron a cabo actas de requisa personal y vehicular, contando con la colaboración del Coordinador de Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad.

Según pudo saber La Opinión Austral, un hombre mayor de edad, fijó domicilio y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el alcance de los hechos denunciados.

La causa continúa bajo la órbita del juzgado interviniente, que evaluará las pruebas recolectadas en el marco del proceso judicial.