Un operativo policial desplegado en la localidad de Puerto San Julián durante la jornada del martes 24 de diciembre permitió avanzar en el esclarecimiento de un hecho contra la propiedad que había generado preocupación en el ámbito local. A partir de una investigación iniciada tras una denuncia por la sustracción de mercadería, la Policía de Santa Cruz realizó allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, logrando el secuestro de elementos de interés judicial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo establecer que el procedimiento se originó luego de que la propietaria de un inmueble ubicado sobre la calle 12 de Octubre, utilizado como depósito, advirtiera durante la mañana la faltante de diversos productos alimenticios y diera aviso inmediato a las autoridades. La denuncia fue recepcionada por personal de la División Comisaría Primera, que activó de manera rápida los mecanismos de investigación correspondientes.

Agente afuera de unon de los domicilios allanados. FOTO POLICÍA SANTA CRUZ

Con el avance de las primeras diligencias, efectivos de la División de Investigaciones de Puerto San Julián llevaron adelante tareas de campo destinadas a identificar posibles domicilios vinculados a personas presuntamente relacionadas con el hecho. La información recolectada fue puesta a consideración del Juzgado de Instrucción N° 1 de la localidad, que tras evaluar los elementos aportados dispuso la realización de allanamientos en simultáneo.

Las medidas judiciales se concretaron en viviendas ubicadas sobre las calles Berutti y Pellegrini, y en un domicilio del Pasaje Felipe Luna. En cada uno de los inmuebles intervenidos, el personal policial actuó conforme a los protocolos vigentes, con el objetivo de asegurar pruebas relevantes para la causa y evitar la dispersión de elementos que pudieran resultar determinantes para el proceso judicial.

Un policía de la DDI en uno de las viviendas allanadas, FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de distintos objetos de interés. En uno de los domicilios se incautaron productos alimenticios compatibles con los denunciados como sustraídos, mientras que en otro se procedió al secuestro de una bebida alcohólica. En el tercer inmueble, los efectivos localizaron un televisor de 43 pulgadas que reunía características coincidentes con un bien vinculado a otra causa judicial en trámite, por lo que también fue incorporado a las actuaciones.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la División Comisaría Primera de Puerto San Julián, siguiendo las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente. Las actuaciones continúan en curso, sin perjuicio del avance de la investigación, con el objetivo de esclarecer completamente el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.