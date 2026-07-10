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Efectivos policiales cumplieron en la madrugada del 10 de julio una orden de allanamiento en la vivienda de calle José Fuch N° 920, en el marco de la investigación por el ataque con arma de fuego que dejó a un hombre con heridas graves en el rostro y cuello.

El procedimiento permitió identificar al autor del hecho y secuestrar diversos elementos vinculados al caso, conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales.

Los hechos

Todo comenzó alrededor de las 18:25 horas del 9 de julio, cuando se recibió un llamado de emergencia al 911 alertando sobre el ingreso al hospital local de un hombre de 38 años con lesiones por disparo. Según el testimonio de su pareja, la víctima se había acercado al domicilio de la calle José Fuch para realizar un reclamo por una deuda.

Asimismo, explicó que del inmueble salió un hombre conocido inicialmente solo como “José”. Tras una discusión breve, el sujeto le disparó a su pareja a corta distancia con un arma de fabricación casera conocida como “tumbera”, impactando en su cabeza.

La mujer trasladó de urgencia al herido hasta el centro de salud, donde los médicos confirmaron la presencia de numerosos perdigones incrustados en cuello y rostro. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado de inmediato a un establecimiento de mayor complejidad en la ciudad de Caleta Olivia.

El allanamiento y los resultados

Una vez notificado el hecho, el Juzgado de Instrucción N° 1 local autorizó el ingreso al domicilio. El operativo se inició a las 23:50 horas y se extendió hasta la 01:40 de la madrugada, con participación de fuerzas especiales con asiento en Caleta Olivia, la División Gabinete Criminalístico y personal de las comisarías Primera y Segunda de la localidad.

Durante la requisa se incautaron cinco teléfonos celulares, un cartucho con punta modificada de madera, un hacha y un arma blanca tipo catana. En el fondo de la propiedad se halló y procedió a la identificación del presunto agresor: se trata de J. J. H. G., de 46 años, quien reside en ese mismo domicilio. Fue trasladado a la dependencia policial para fijar domicilio y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Las actuaciones continúan para completar las pericias y determinar la totalidad de las responsabilidades.