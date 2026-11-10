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Gendarmería Nacional desplegó este martes un operativo con ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de Río Gallegos, en el marco de una investigación vinculada al narcotráfico.

Entre los objetivos de las medidas se encuentran dos establecimientos comerciales ubicados sobre calle Spilimbergo al 1800: el lavadero de camiones Esperanza Trucks y el lubricentro Trucks. Ambos funcionan en los números 1825 y 1835 de esa arteria.

El despliegue también alcanzó a seis viviendas particulares distribuidas en diferentes sectores de la ciudad. Los procedimientos se realizaron en las calles Junín al 700, Onelli al 100, dos en José Ingenieros al 2300, Madame Curie 2400, Santiago del Estero al 300 y La Paz al 100.

Qué se sabe sobre los allanamientos por drogas

Los ocho procedimientos se encontraban en desarrollo durante la mañana de este martes y estaban relacionados con una investigación por presuntas actividades vinculadas al narcotráfico.

Hasta el momento, no se habían difundido precisiones oficiales sobre el resultado de las medidas, ni sobre posibles secuestros de sustancias, elementos de interés para la causa o personas detenidas.

Se aguarda que, una vez finalizado el operativo, las autoridades brinden información sobre los resultados de los allanamientos y los avances de la investigación.