La Justicia con asiento en la Ciudad de Buenos Aires ordenó este lunes 29 de diciembre un allanamiento en pleno centro de El Calafate, a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, según informaron los medios de esa localidad.

El procedimiento tuvo como objetivo una casa de cambio ubicada sobre la avenida del Libertador al 900, en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Según pudo saber el medio Ahora Calafate, la orden fue librada por el Juzgado Federal Nº 1 con sede en Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Romilda Servini.

María Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Comodoro Py.

La misma fuente, afirmó que el allanamiento que se realizó en El Calafate es apenas una parte de un megaoperativo federal que se desplegó de manera simultánea en distintas provincias del país, alcanzando a entre 65 y 70 casas de cambio y financieras.

Investigan Lavado

La causa inició en 2024, en la que se investiga el presunto lavado de divisas. Ahora Calafate informó que la hipótesis central de la investigación es la existencia de un esquema de fraude conocido como “rulo” cambiario, mediante el cual se compraban dólares al valor oficial que luego eran revendidos a un precio mucho más alto, ya sea a otras entidades financieras o en el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios.

El objetivo del procedimiento es el secuestro de documentación vinculada a operaciones de cambio, compra y venta de monedas, así como otros elementos de interés para la investigación. Hasta el momento, no se registraron personas detenidas.

En paralelo, durante la misma jornada, otro juez federal, Sebastián Casanello, ordenó una serie de allanamientos en la sede central del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en domicilios particulares de exfuncionarios del organismo.

Sebastián Casanello, el otro magistrado que interviene en una de las causas.

Estos procedimientos se realizan en el marco de una causa por presuntas operaciones irregulares con dólares durante el gobierno de Alberto Fernández.

Los operativos fueron llevados adelante por la Policía de la Ciudad y se concretaron bajo la carátula de “averiguación de delito”. Incluyeron seis allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, así como en la sede del BCRA ubicada en la calle Reconquista al 200, con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras, notebooks y todo tipo de soportes de almacenamiento digital. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.