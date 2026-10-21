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Personal de la División de Investigaciones (DDI) y Narcocriminalidad de la localidad de Puerto Deseado realizó un allanamiento durante la tarde del martes 20 de octubre en una vivienda del barrio 52 Viviendas. La medida se llevó adelante en el marco de una investigación por la sustracción de una motocicleta Mondial de 110 cc.

Según informó la DDI a La Opinión Austral, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 local luego de distintas tareas investigativas y diligencias de campo. El trabajo estuvo orientado a esclarecer el robo de la moto e identificar a quienes habrían participado.

Las municiones incautadas por la División de Investigaciones. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre .32 y 50 municiones del mismo calibre. El arma y las municiones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. Desde la DDI indicaron que las diligencias continúan.