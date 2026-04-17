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La tranquilidad en el ámbito educativo de Santa Cruz se vio abruptamente alterada en las últimas horas tras la aparición de pintadas con mensajes intimidatorios que anuncian posibles tiroteos en distintos establecimientos. El fenómeno, que ya se registró al menos en tres localidades –Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto San Julián- encendió una señal de alerta que atraviesa a toda la comunidad docentes, directivos, alumnos y familias.

El escrito en uno de los baños del Colegio Industrial 6 de Río Gallegos, este 16 de abril: “Tiroteo mañana 17/04/206 en la escuela, nadie se salva!!”

Los mensajes, detectados principalmente en los baños de los colegios, generaron preocupación inmediata. Si bien en algunos casos se presume que podrían tratarse de expresiones irresponsables o “bromas” de estudiantes, las autoridades fueron contundentes al remarcar que el contexto no admite liviandades. La gravedad del contenido obligó a activar protocolos de seguridad, radicar denuncias y dar intervención a las fuerzas policiales.

Desde el Colegio Industrial N°6 de Río Gallegos se comunicaron con las familias para advertir la situación y solicitar acompañamiento. En el mensaje institucional, se remarcó que las inscripciones fueron realizadas por alumnos y que el contenido resulta “inapropiado y preocupante”. Además, se anticipó la posible presencia policial en el establecimiento como parte de la investigación en curso.

También, trascendió una imagen del Colegio Industrial N° 4 de Río Gallegos en donde también se observa en una de las paredes del baño de varones la leyenda “Mañana tiroteo todo“

La pintada en el Colegio Industrial 4 de Río Gallegos.

La preocupación no quedó circunscripta a la capital provincial. En Puerto San Julián, el Instituto María Auxiliadora también reportó la recepción de mensajes intimidatorios, lo que derivó en una batería de medidas preventivas. La institución confirmó la denuncia ante la Policía, el monitoreo de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y la suspensión de la jornada escolar. A esto se sumó la convocatoria a una reunión obligatoria con padres y alumnos, en un intento por contener la situación y reforzar el compromiso comunitario.

El comunicado de una escuela de San Julián, donde se suspendieron las clases de manera preventiva.

Detrás de estos episodios subyace una inquietud más profunda: determinar si se trata de hechos aislados o de una conducta replicada en distintos puntos de la provincia. Las autoridades educativas, en coordinación con el Consejo Provincial de Educación y las fuerzas de seguridad, buscan establecer si existe algún tipo de conexión entre los mensajes o si responden a iniciativas individuales sin organización.

Los primeros mensajes trascendidos fueron los de dos instituciones de Caleta Olivia. Uno de los mensajes que comenzó a circular decía: “17/4, tiroteo. Último aviso”, sin especificar el lugar. Otro, encontrado en un baño escolar, advertía: “Tiroteo el 17 de abril prepárense. listo nos demos batalla acá también. hay para todos”.

Una madre de la Escuela Industrial de Caleta Olivia N°1 (EICO) expresó su malestar por la falta de comunicación institucional:

“Nos enteramos por nuestros propios hijos, no por la escuela. Hubo presencia policial y no fuimos notificados. Lo mínimo que corresponde es informar y decir qué medidas se van a tomar”.