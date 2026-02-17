Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la Provincia de Santa Cruz llevó adelante un amplio esquema de operativos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en distintas localidades de la zona norte, en el marco de acciones coordinadas por la Dirección General de Regional Norte con el objetivo de reforzar la prevención del delito y la seguridad comunitaria.

Los procedimientos incluyeron patrullajes dinámicos, puestos de control en accesos estratégicos y presencia policial en sectores urbanos y rutas provinciales, además de dispositivos especiales vinculados a actividades sociales y eventos masivos.

Control vehicular.

Caleta Olivia

En la ciudad se desarrollaron múltiples controles vehiculares y paradas preventivas en distintos puntos: calles J.J. Paso y C. Beghin; avenida Tierra del Fuego en el acceso al barrio Rotary; avenida San Martín; calle 9 de Julio; y la intersección de Costanera y Alsina, con intervención del Comando de Patrullas Zona Norte.

También se realizaron tareas preventivas en barrio San Cayetano, en la plaza La Escondida del barrio Mirador y en cercanías del puerto, donde se detectó un caso de alcoholemia positiva durante un control conjunto con personal de Tránsito. Los operativos se reforzaron además por los festejos de Carnaval.

Presencia en los festejos de carnaval.

Fitz Roy

Efectivos de la subcomisaría local realizaron controles sobre la Ruta Nacional Nº 3, en sentido sur–norte, además de una parada preventiva en la intersección de Presidente Perón y Lisandro de la Torre.

Koluel Kayke

Se efectuaron controles en yacimientos de la zona y operativos de identificación de personas y vehículos sobre la Ruta Provincial Nº 43, fortaleciendo la presencia policial en sectores productivos y de circulación estratégica

Las Heras

El personal policial desplegó controles sobre la Ruta Provincial Nº 43 en el tramo que une la localidad con Pico Truncado, en conjunto con efectivos de la Comisaría Primera. Además, se desarrollaron tareas preventivas en distintos barrios de la ciudad.

Puerto Deseado

Se implementaron operativos de seguridad vinculados al cierre de los festejos de Carnaval, con refuerzo de patrullajes y acciones destinadas a preservar el orden público en diversos sectores.

Perito Moreno

En esta localidad se realizaron patrullajes y controles preventivos en puntos considerados estratégicos, con el objetivo de incrementar la presencia policial y brindar mayor cobertura de seguridad a los vecinos.