Un robo millonario sacudió a Río Gallegos y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en el centro de la ciudad. Durante el fin de semana, delincuentes ingresaron a una conocida ferretería ubicada sobre la calle Perito Moreno y, tras una maniobra cuidadosamente planificada, lograron abrir cajas fuertes y llevarse 2,6 millones de pesos en efectivo, además de tres chequeras bancarias. El hecho es investigado por la Policía de Santa Cruz y la Justicia provincial, que trabajan contrarreloj para identificar a los responsables.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el episodio tuvo lugar en la ferretería Surco, situada en Perito Moreno 485, a escasos metros del edificio donde funcionan el Comando de Patrullas y la Regional Zona Sur de la Policía. Según las primeras reconstrucciones, los autores del ilícito accedieron al comercio por el techo, una modalidad que no pasa desapercibida para los investigadores por el tiempo, las herramientas y el conocimiento previo que demanda.

Una vez dentro del local, los ladrones se dirigieron directamente a las cajas fuertes. De una de ellas sustrajeron 2,6 millones de pesos en efectivo y de otra se llevaron tres chequeras pertenecientes a distintos bancos. La ausencia de daños visibles en el frente del comercio y la falta de una activación inmediata de alarmas refuerzan la hipótesis de que se trató de un golpe planificado, ejecutado con precisión y sin improvisaciones.

El robo fue descubierto recién cuando se retomó la actividad comercial, momento en el que se dio aviso inmediato a la Policía. Personal policial y peritos del área de Criminalística trabajaron en el lugar relevando huellas, rastros y cualquier indicio que permita reconstruir el recorrido de los delincuentes dentro del edificio.

Desde el inicio de la investigación, una de las principales líneas apunta a determinar si el dinero robado estaba destinado a pagos inminentes, como salarios, aguinaldos o compromisos con proveedores, lo que podría explicar la importante suma guardada en las cajas fuertes durante el fin de semana. En ese sentido, no se descarta que personas ajenas al comercio hayan contado con información previa sobre la existencia del dinero y el momento oportuno para concretar el golpe.

Las chequeras sustraídas ya fueron denunciadas para evitar su utilización fraudulenta, mientras que la Justicia intenta establecer si detrás del hecho actuó una banda organizada y si hubo algún tipo de “dato fino” que facilitara la maniobra. El lapso en el que se habría cometido el robo –desde la tarde del sábado hasta la mañana del lunes-también es analizado como un factor clave.

El caso inevitablemente trajo a la memoria un antecedente resonante en la capital santacruceña. Entre el 21 y el 24 de agosto de 2020, Automotores Patagonia fue escenario de un millonario robo, en el que delincuentes se alzaron con cerca de cuatro millones de pesos. Aquel hecho, ocurrido durante un fin de semana con corte de luz, también evidenció un trabajo previo de inteligencia y conocimiento de los sistemas de seguridad. Pese a allanamientos y personas demoradas, la causa nunca llegó a una condena y solo se recuperó una mínima parte del dinero sustraído.

Sin embargo, fuentes investigativas consultadas en las últimas horas remarcaron que, si bien la modalidad de ingreso a la ferretería presenta similitudes con aquel episodio, el resto de los elementos analizados hasta el momento muestran diferencias sustanciales. En ese marco, evitaron establecer una relación directa entre ambos hechos.

Lo más relevante, según indicaron este martes desde los equipos que trabajan en la causa, es que la investigación “avanza a paso firme”. Ya se realizó un informe vecinal, se están analizando cámaras de seguridad de la zona y se profundizan distintas líneas para identificar a los responsables. Aunque por el momento no trascendieron sospechosos ni detenciones, los investigadores confían en que el análisis del material fílmico y los datos recolectados permitan esclarecer un robo que, por su audacia y magnitud, volvió a sacudir a Río Gallegos.