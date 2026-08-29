Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho de inseguridad impulsado por la oportunidad sacudió la tranquilidad nocturna de la capital provincial durante las primeras horas del sábado. Un automóvil que permanecía estacionado sin seguro en sus puertas fue sustraído a la vista de una cámara de seguridad en el barrio Jorge Newbery de Río Gallegos, desencadenando un despliegue policial y una intensa búsqueda que culminó recién en horas de la tarde, cuando la propia víctima dio con el rodado a escasas cuadras del lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se registró en las inmediaciones de la Manzana 1, Casa N° 1 del emblemático sector barrial. Según se puede apreciar con claridad en los registros fílmicos recolectados para la causa, un grupo de jóvenes transitaba a pie por el pasaje cuando uno de ellos notó un detalle clave: un Citroën de color gris, dominio KXN 282, se encontraba estacionado sin las trabas de seguridad colocadas y en punto muerto. Sin dudarlo ni un segundo, el sospechoso abrió la puerta, abordó la unidad, puso el motor en marcha y se alejó raudamente del pasaje.

La secuencia duró apenas unos segundos. Los damnificados, al advertir el movimiento extraño en la vereda, salieron de la vivienda para intentar intervenir, pero la velocidad de la maniobra dejó a los propietarios con las manos vacías sobre el asfalto. El vehículo ya había desaparecido en la trama urbana riogalleguense.

Ante la consumación del delito, las víctimas acudieron a la sede de la Comisaría Segunda de Policía para formalizar la denuncia penal por hurto automotor. A partir de ese momento, la dependencia policial emitió la alerta de búsqueda para todas las unidades operativas y la División de Investigaciones, recabando testimonios de los frentistas de la zona.

El lugar de donde fue robado el rodado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La búsqueda tuvo su desenlace cerca de las 14:00 de este sábado. Para sorpresa de los investigadores, fue una de las propias damnificadas quien, al recorrer las calles aledañas en busca de rastros de su vehículo, divisó el Citroën gris estacionado y en evidente estado de abandono sobre la intersección de las calles Fagnano y Pasteur. Lo paradójico del hallazgo radica en la ubicación: el automóvil fue abandonado a escasos metros de la delegación local de la Policía Federal Argentina.

Efectivos de la Comisaría Segunda y peritos de la División Criminalística acudieron de inmediato a la esquina señalada para resguardar la escena, levantar huellas dactilares sobre la carrocería y constatar si el rodado presentaba faltantes o daños en su estructura interna antes de ser restituido a sus legítimos dueños.

En tanto, la investigación judicial continúa a paso firme para lograr la identificación y aprehensión del autor del hecho. Las primeras hipótesis que manejan los investigadores -reforzadas por los datos aportados por los vecinos del sector- señalan que los involucrados podrían ser jóvenes domiciliados en el cercano complejo habitacional de los 400 Departamentos. Asimismo, se analizan otros domos de vigilancia para establecer si el delincuente escapó en soledad o si levantó a sus acompañantes en el trayecto de la huida.