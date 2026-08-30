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Un chofer de la empresa ETAP sufrió la sustracción de un bolso durante la madrugada de este domingo, mientras se encontraba cumpliendo con su jornada laboral. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles 12 de Octubre y Don Bosco, en Puerto Deseado.

De acuerdo con la información preliminar recabada por Deseado al Instante y fuentes consultadas de la Policía de Santa Cruz, el elemento pertenecía al conductor del colectivo y habría sido sustraído mientras el trabajador desarrollaba sus tareas habituales.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el personal policial desplegó un operativo que permitió localizar y aprehender al presunto autor del hecho. Además, los efectivos lograron recuperar el bolso sustraído, informó Deseado al Instante.

El episodio afectó a un trabajador que se encontraba prestando un servicio esencial para la comunidad. La causa continúa bajo investigación de las autoridades competentes, que trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.