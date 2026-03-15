Un adolescente fue herido con un arma blanca este domingo por la noche en pleno centro de Río Gallegos.
Según pudo conocer La Opinión Austral, la agresión se dio en el medio de una pelea entre varios menores de edad, en la que la víctima intentó auxiliar a otro joven que estaba siendo golpeado por varias personas. En ese momento, uno de los violentos tomó un cuchillo y lo hirió en una de sus piernas.
La violenta secuencia tuvo lugar en la plaza San Martín, pasadas las 19:30 horas.
En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Primera. En rápido accionar, el personal policial pudo demorar al presunto responsable de la agresión. Se trata de otro menor de edad, que fijaría domicilio.
Personal sanitario atendió al joven lesionado y lo trasladó al Hospital Regional Río Gallegos, donde en este momento estaría siendo intervenido quirúrgicamente por la herida sufrida.
NOTICIA EN DESARROLLO
