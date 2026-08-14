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Un hombre de 30 años fue apuñalado este viernes por la mañana en las inmediaciones de un conocido supermercado de Río Gallegos, ubicado sobre calle Santa Fe casi en la intersección con Lisandro de la Torre.

De acuerdo con las primeras informaciones, cerca de las 6 de la mañana la víctima ingresó a la sucursal con una herida de arma blanca y pidió ayuda a los empleados del establecimiento.

Los trabajadores dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, personal de salud arribó al lugar, asistió al hombre y dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG).

Según pudo saber La Opinión Austral, la víctima fue identificado como A.P., de 30 años, y al ingresar al nosomio presentaba una herida en el tórax.

Hasta el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque y se procura establecer cómo ocurrió la agresión y quién fue el responsable.