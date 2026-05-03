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Un operativo policial de alto perfil sacudió el centro de Río Gallegos el viernes pasado y dejó al descubierto una compleja trama de estafas que, según las primeras estimaciones, habría generado un perjuicio económico cercano a los 50 millones de pesos. La principal sospechosa es S. Benítez, una mujer oriunda de Corrientes pero radicada desde hace años en la capital santacruceña, quien fue detenida el viernes tras un allanamiento en un departamento céntrico.

La causa, que se investiga bajo la órbita de la Justicia provincial, tiene como eje una modalidad delictiva cada vez más frecuente: la suplantación de identidad combinada con el uso de billeteras virtuales. De acuerdo a fuentes consultadas por La Opinión Austral, Benítez se hacía pasar por funcionaria pública, integrante de empresas privadas e incluso vinculada al ámbito judicial para obtener datos personales de sus víctimas. Con esa información, generaba cuentas digitales a nombre de terceros que luego utilizaba para realizar compras en comercios.

El procedimiento se llevó adelante en un inmueble ubicado sobre calle 9 de Julio al 85, en el edificio Galería Sur 1, donde la mujer fue demorada junto a su pareja. En el lugar, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos que, se presume, habrían sido adquiridos con dinero proveniente de las maniobras fraudulentas. Entre ellos, habría productos comprados recientemente en la ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza la hipótesis de un circuito de consumo financiado con fondos ilícitos.

Parte de lo secuestrado por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El caso suma un elemento que no pasa desapercibido en la opinión pública local. Años atrás, Benítez había tomado notoriedad mediática tras someterse a un trasplante de médula ósea en 2018. Más recientemente, había impulsado una colecta solidaria para afrontar un tratamiento contra la leucemia, lo que ahora es analizado por los investigadores en el marco de su situación general.

Fuentes judiciales por La Opinión Austral indicaron que la mujer cuenta con antecedentes por estafas y que se encontraba cumpliendo una condena bajo la modalidad de fijación periódica de domicilio ante el Patronato de Liberados. Este dato podría ser determinante a la hora de definir su situación procesal, ya que la reiteración de conductas delictivas agrava el escenario legal.

Allanamientos en Rio Gallegos por estafas. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por estas horas, uno de los focos de la investigación está puesto en el análisis de dispositivos electrónicos y registros digitales. El Área de Apoyo Tecnológico de la Policía de Santa Cruz trabaja en la extracción y procesamiento de información que permita establecer con precisión el alcance de las maniobras y determinar si la pareja de la detenida tuvo algún grado de participación en los hechos.

El despliegue del operativo reflejó la relevancia que las autoridades le asignan a este tipo de delitos. En el lugar estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Seguridad, entre ellos el ministro Pedro Prodromos, el secretario de Estado de Seguridad Bruno Gómez, el titular de la Unidad de Coordinación Daniel Barrientos, el jefe del Departamento de Delitos Organizados Zona Sur, comisario mayor Luis Poblete, y el jefe de la División Cibercrimen de Río Gallegos, subcomisario Mario Ávila.