Según la causa que investiga el accidente, la noche del 22 de febrero de 2024 terminó de forma trágica para Soledad Maidana, cuando el vehículo en el que viajaba —un Volkswagen Bora— fue embestido por una camioneta Toyota Hilux conducida por Ivar Martens, en la intersección de las calles Juan B. Justo y Vélez Sarsfield, en el barrio Barrio Fátima de Río Gallegos.

Un video incorporado al expediente permite reconstruir la secuencia del choque: se observa cómo la camioneta impacta sobre el lateral del Bora con violencia, lo que provocó que este rodado golpeara contra un poste. El fuerte impacto derivó en lesiones gravísimas para los ocupantes del Bora; Soledad murió en el acto, a raíz de un traumatismo craneal severo.

La magnitud del siniestro y las imágenes de los vehículos destrozados causaron conmoción en Río Gallegos y reavivaron el pedido de justicia por parte de la familia Maidana. Ivar Martens, por su parte, en el juicio, sentado sobre una silla de ruedas dijo no recordar nada y pidió perdón.

Juicio oral: qué se está juzgando en el caso Soledad Maidana

El proceso que comenzó en la Cámara Tribunal Oral de la Provincia de Santa Cruz evalúa la responsabilidad penal de Martens por la muerte de Soledad Maidana.

La acusación sostiene que el conductor circulaba bajo efectos de alcohol y marihuana, a alta velocidad, con luces apagadas, y sin respetar la prioridad de paso, lo que configuraría una conducción imprudente con resultado letal.

Soledad Maidana viajaba en el asiento de atrás junto a la puerta donde impactó la camioneta que conducía Ivar Martens. FOTO LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La familia actúa como querella, y junto al representante legal, reclaman que se aplique una sanción de 15 años de prisión, acorde al daño causado, ya que la víctima era madre de dos niños y joven, con toda su vida por delante.

La esquina de Juan B. Justo y Vélez Sarsfield tras el siniestro fatal donde perdió la vida Soledad Maidana. FOTO LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Ivar Simon Martens, imputado por homicidio de Soledad Maidana en el siniestro vial del 22 de febrero en Río Gallegos.

Ivar Martens, acusado por el choque fatal que terminó con la vida de Soledad Maidana, durante el juicio, visiblemente emocionado y llorando en la sala del Tribunal. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL