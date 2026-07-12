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La tranquilidad de la madrugada del domingo en Puerto Deseado se vio interrumpida por un grave episodio de violencia que ahora es materia de investigación judicial. Un hombre efectuó varios disparos con un arma de fuego contra una vivienda y un vehículo estacionado en las inmediaciones, lo que motivó un importante despliegue policial en la zona de calle Lago del Desierto, entre Minerales y Almirante Zar.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo establecer que el hecho ocurrió durante las primeras horas del domingo 12 de julio y generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. En pocos minutos, efectivos policiales llegaron al lugar para preservar la escena, asistir a los damnificados e iniciar las primeras actuaciones destinadas a esclarecer el ataque.

De acuerdo con las averiguaciones preliminares, los dos hombres involucrados habrían protagonizado momentos antes una pelea en un local nocturno de la ciudad. Esa discusión es una de las principales hipótesis que manejan los investigadores para determinar el origen del ataque, aunque por el momento no se descartan otras líneas investigativas.

Las inmediaciones de la Comisaría de Puerto Deseado. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

Una vez asegurado el lugar, personal policial llevó adelante un minucioso trabajo pericial, relevando rastros, documentando los daños ocasionados por los disparos y recolectando elementos que puedan incorporarse al expediente. Paralelamente, se comenzaron a recibir testimonios y a analizar distintos indicios con el objetivo de reconstruir la secuencia completa de los hechos e identificar con precisión la responsabilidad de los involucrados.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Minería de Puerto Deseado, que actualmente ejerce competencia en materia Penal y Juvenil para la localidad, bajo la subrogancia de la jueza Jesica Hernández.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el expediente se encuentra en una etapa inicial y que durante las próximas horas podrían ordenarse nuevas diligencias para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre ellas no se descartan nuevas pericias, declaraciones testimoniales y otras medidas orientadas a determinar la mecánica del ataque y el vínculo entre la presunta pelea previa y la posterior balacera.