Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Jardín de Infantes La Taperita, ubicado en la esquina de Don Bosco y Chile, en pleno centro de Río Gallegos, fue víctima de un violento hecho de vandalismo y robo en la madrugada del viernes. Personas desconocidas ingresaron a las instalaciones exteriores, provocaron destrozos y atacaron brutalmente a los animales que forman parte de su granja educativa.

Según informó la institución en un comunicado oficial, los responsables atacaron, golpearon, robaron y mataron a varios de los animales que los niños cuidaban a diario como parte de sus actividades escolares. “Este hecho cruel nos duele enormemente. Estos espacios y seres vivos eran parte fundamental de los proyectos y la vida diaria de nuestros niños”, expresaron desde La Taperita.

El edificio principal del jardín no resultó afectado, por lo que las autoridades confirmaron que las clases continuarán con normalidad. Sin embargo, el ataque generó gran indignación en la comunidad educativa y en vecinos de Río Gallegos, que repudiaron lo sucedido y reclamaron mayor seguridad en la zona céntrica.

La granja y el invernadero de La Taperita forman parte del proyecto educativo donde los niños aprenden sobre naturaleza, cuidado y convivencia con los animales.

La granja y el invernadero de La Taperita son espacios clave dentro del proyecto pedagógico del jardín, donde los más pequeños aprenden sobre el cuidado de la naturaleza, la responsabilidad y la convivencia con los animales.