Un llamado oportuno de un vecino y una rápida respuesta policial permitieron frustrar un robo en la zona oeste de Río Gallegos. Tres sujetos, dos mayores y un menor de edad, fueron detenidos cuando sustraían partes de vehículos estacionados en un predio privado, tras una persecución que culminó con la recuperación de los elementos robados y el secuestro de más piezas de interés para la causa.

La mañana del lunes comenzó con movimiento inusual en el barrio Evita de la capital de Santa Cruz. Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que cerca de las 7:00, un vecino de la zona de las calles Francisco Ramírez y Albert Einstein advirtió la presencia de tres personas que habían ingresado sin autorización al predio lindante y estaban sustrayendo partes de vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. Sin dudarlo, dio aviso a la Comisaría Sexta, lo que permitió activar de inmediato el operativo policial.

Al arribar al lugar, los efectivos dialogaron con el denunciante, quien relató que minutos antes se habían hecho presentes dos vehículos: un Peugeot gris y un Chevrolet Corsa rojo. De ambos rodados descendieron tres sujetos que comenzaron a manipular los automóviles estacionados en el predio. Al advertir la presencia policial, los sospechosos se retiraron rápidamente del lugar, intentando eludir cualquier tipo de control.

La situación no terminó allí. Poco después, uno de los vehículos involucrados volvió a circular por la zona, lo que motivó que el personal policial iniciara una persecución utilizando señales lumínicas y sonoras. El seguimiento se extendió por distintas arterias de la ciudad hasta que el rodado fue finalmente interceptado en un domicilio ubicado sobre la calle 19 de Diciembre, cerca del Cuartel Central de Bomberos, pudo saber este diario.

En ese punto, los efectivos procedieron a la aprehensión de los ocupantes del vehículo, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación y puesta a disposición de la Justicia. Ya en la comisaría, se constató que se trataba de dos jóvenes de 19 años y un menor de 17, quedando estos últimos bajo distintos regímenes legales conforme a su edad.

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar dos ruedas con llanta de aleación que habían sido sustraídas del predio, además de otros elementos vinculados al hecho. Asimismo, se realizaron las diligencias de rigor tanto en el lugar del robo como en el sitio donde se produjo la demora de los sospechosos, con el objetivo de documentar adecuadamente la escena y resguardar las pruebas.

La investigación no se detuvo allí. En el marco del operativo, se efectuó una requisa vehicular sobre el Peugeot gris involucrado, la cual arrojó resultados positivos. En su interior se hallaron dos ópticas, una toma de aire y otros elementos de interés para la causa, que fueron secuestrados y puestos a disposición de la autoridad judicial para avanzar con la investigación.

En cuanto a la situación procesal, tomó intervención la Secretaría de turno del Juzgado Penal Juvenil, que dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, los dos mayores recuperaran su libertad. En el caso del menor de edad, se dio intervención al área de Niñez, disponiéndose su posterior entrega a su progenitora, conforme a lo establecido por la normativa vigente.