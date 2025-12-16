La capital de Santa Cruz fue escenario en la tarde de este martes de un importante y sensible despliegue policial y judicial que culminó con la detención de un hombre de aproximadamente 30 años, imputado en una gravísima causa de abuso sexual infantil intrafamiliar.

Según pudo saber La Opinión Austral, el allanamiento y posterior aprehensión se ejecutó en un complejo habitacional ubicado en el corazón de la ciudad, sobre la calle Zapiola, a metros de una rotisería conocida, en la tercera cuadra.

El operativo, que inició pasadas las 16 horas, fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N°2, bajo la dirección de la jueza Yamila Borquez y con la secretaría penal de Gabriela Barrientos. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la denuncia por abuso se venía trabajando desde hacía un tiempo, y aunque el acusado se encontraba en libertad hasta el momento, el resultado de las pericias forenses solicitadas por la justicia fue determinante.

Agentes en uno de los ingresos al complejo. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La ejecución del procedimiento estuvo a cargo de la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos, con el acompañamiento de agentes de Criminalística y del Ministerio de Seguridad, quienes rodearon la zona para asegurar la efectividad del mandato judicial.

La seriedad del caso se evidenció con la presencia en el lugar de altas autoridades policiales, incluyendo al Superintendente de Seguridad y Policía Judicial, Luis Poblete, quien supervisó personalmente el desarrollo del allanamiento.

Un procedimiento delicado

El foco de la investigación recayó sobre el domicilio del primer piso de este complejo habitacional. Se supo que el hombre de 30 años, señalado como el presunto autor del abuso, habría generado una situación de resistencia o posible disturbio al inicio del operativo, aunque finalmente fue reducido por el personal policial.

Uno de los aspectos más sensibles del caso, y que motivó el riguroso protocolo policial, fue la confirmación de que la víctima o las víctimas son menores de edad y se encontraban dentro del domicilio en el momento del allanamiento. El Superintendente Poblete habló con el móvil de exteriores de LU12 AM680 y confirmó que, si bien la información es escasa debido al secreto de sumario y la naturaleza sensible de la causa, el trabajo policial se realizó correctamente y se activaron los protocolos necesarios para proteger a los menores.

El acusado siendo sacado por la fuerza pública. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Se aseguró que las víctimas/sobrevivientes se encuentran a resguardo, y se espera la intervención de las áreas de Niñez correspondientes. Además de la detención, el trabajo de la DDI y Criminalística fue altamente positivo, logrando el secuestro de elementos de interés que servirán como evidencia para robustecer la causa, cumpliendo así con la solicitud del juzgado. Se pudo saber que se ejecutaron allanamientos en dos domicilios vinculados a la causa, siendo ambos altamente positivos para la investigación.

Finalmente, el acusado fue retirado del complejo habitacional por una de las puertas laterales y fue subido a un móvil de la policía de Investigaciones. Si bien se especulaba con un posible traslado a la Comisaría Primera por jurisdicción, las autoridades desconocían si esta dependencia cuenta con el espacio de alojamiento necesario