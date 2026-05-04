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Un nuevo hecho de inseguridad volvió a encender las alertas en Río Gallegos. Durante la noche del domingo, un hurto en un local comercial motivó un rápido despliegue policial que culminó con la demora de un joven sospechoso en las inmediaciones de la Laguna de los Patos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio tuvo lugar sobre calle Batalla Puerto Argentino al 300, en una zona residencial y comercial que, si bien no escapa a los hechos delictivos, no suele registrar este tipo de intervenciones con frecuencia. Según fuentes policiales, el aviso ingresó a la División Comisaría Quinta, cuyos efectivos acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación.

A partir de allí, se activaron las primeras diligencias investigativas, entre ellas la recolección de testimonios y el análisis de registros fílmicos provenientes de cámaras de seguridad de la zona. Este material resultó clave para orientar la búsqueda y definir un perfil preliminar del presunto autor del hecho.

Con estos datos, el personal policial desplegó un rastrillaje en las inmediaciones, una práctica habitual en este tipo de situaciones que busca cercar rápidamente al sospechoso antes de que abandone el área. Fue en ese contexto que lograron ubicar y demorar a un hombre de aproximadamente 27 años, cuyas características coincidían con las observadas en las imágenes relevadas.

Al momento de su identificación, el individuo llevaba consigo diversos objetos que podrían estar relacionados con el hurto denunciado. Estos elementos fueron inmediatamente secuestrados y puestos a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.

El sospechoso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de Gerardo Giménez, que ahora deberá avanzar con las actuaciones para determinar su grado de responsabilidad en el hecho. En paralelo, personal de la División Criminalística trabajó en el lugar del ilícito, realizando tareas técnicas orientadas a preservar y recolectar pruebas que permitan robustecer la investigación.