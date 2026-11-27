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Personal de la División de Investigaciones (DDI) y de la Comisaría Sexta realizó este jueves 26 de noviembre un allanamiento en una vivienda de la calle Pablo Neruda, por orden del Juzgado de Instrucción N° 1.

La investigación comenzó tras un robo en el que desconocidos ingresaron a una propiedad luego de forzar la puerta principal y sustrajeron una consola de videojuegos, un router de internet y un teléfono celular.

El relevamiento de cámaras de seguridad permitió identificar a dos hombres mayores de edad como presuntos autores. Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron a uno de ellos y secuestraron un celular y prendas de vestir de interés para la causa.

Por disposición judicial, el hombre recuperó la libertad luego de cumplir los trámites policiales correspondientes y fijó domicilio. La investigación continúa para localizar al segundo sospechoso.