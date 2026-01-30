Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las calles Rivadavia y Piedra Buena de Puerto Deseado, donde un camión colisionó con un motociclista. El conductor del rodado menor, un joven de 25 años, resultó con lesiones graves y quedó internado en terapia intensiva del Hospital Distrital. El camionero fue posteriormente retenido por personal de la División de Investigaciones (DDI) en Tellier.

La intervención policial se activó tras recepcionar un llamado telefónico que solicitaba presencia policial y una unidad sanitaria. Al llegar al sitio, los equipos de emergencia procedieron a inmovilizar al conductor de la moto sobre una tabla rígida. Posteriormente, fue trasladado de inmediato hacia el nosocomio, donde certificaron lesiones de consideración.

Además, en el sitio del accidente, el personal policial y de tránsito municipal observaron la moto involucrada, la cual fue identificada como una Zanella, modelo 110 cc, con la patente A016SIA. El rodado presentaba daños significativos, incluyendo el desprendimiento del tablero, cuyos restos plásticos fueron encontrados esparcidos sobre la cinta asfáltica.

El lugar del accidente. FOTO: ALBERTO QUINTANAL.

En cuanto al segundo vehículo implicado, el camión, no fue posible precisar sus características con exactitud en el lugar del hecho. Los testigos preliminares indicaron que el rodado podría ser de color azul o blanco, lo que dificultó su identificación inmediata. Este vehículo se dio a la fuga del lugar inmediatamente después de la colisión. En el sitio se llevaron a cabo las diligencias de manera conjunta con el personal de Criminalística.

Atraparon al camionero

Posteriormente, y gracias a las tareas de control preventivo, personal de la DDI logró retener el camión que se habría dado a la fuga del accidente. La retención se efectuó en el destacamento Tellier. Se informó que en el frente del camión, que se encontraba en las cercanías de la ruta nacional N° 281, se procederá a realizar una inspección ocular.

Se espera que la investigación, que involucra a personal de Judiciales, Narcocriminalidad, Criminalística y Tránsito Municipal, arroje luz sobre las circunstancias exactas que provocaron el violento choque y la posterior fuga del conductor del camión.