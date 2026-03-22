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En un nuevo despliegue de control y prevención en los accesos a Río Gallegos, fuerzas policiales llevaron adelante un operativo antidrogas que incluyó la utilización de canes detectores de narcóticos, en el marco de la Ley Nacional N.º 23.737. El procedimiento, que se desarrolló en puntos estratégicos de ingreso y egreso, permitió identificar a cientos de personas y detectar la presencia de estupefacientes en un transporte público.

El operativo fue encabezado por personal de la División Narcocriminalidad, en trabajo articulado con la División Canes y efectivos de la Unidad Operativa Güer Aike, un punto clave en el control del flujo vehicular hacia la capital santacruceña. Este tipo de dispositivos se ha vuelto habitual en la región, donde las rutas extensas y la conexión con otras provincias y países limítrofes exigen un monitoreo constante.

Durante la jornada, se procedió a la identificación de 157 vehículos particulares, 32 camiones y 5 micros de larga distancia, además de 237 personas, cuyos datos fueron verificados mediante los sistemas de consulta policial. El despliegue incluyó inspecciones minuciosas con apoyo de perros entrenados para la detección de sustancias ilícitas, una herramienta que permite optimizar los controles sin necesidad de intervenciones invasivas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, en ese contexto, uno de los canes marcó la presencia de estupefacientes en las pertenencias de un pasajero de transporte público. Tras la revisión correspondiente, se halló un cigarrillo de cannabis sativa vulgarmente llamado “porro” con un peso aproximado de 0,3 gramos, que fue secuestrado conforme a las directivas emanadas por la Justicia Federal interviniente.

Si bien se trató de una cantidad reducida, el procedimiento se encuadra dentro de la normativa vigente y forma parte de los controles que buscan desalentar el transporte y consumo de sustancias en espacios públicos y medios de transporte.

Por otra parte, durante el mismo operativo se detectó a una mujer mayor de edad que registraba una medida judicial vigente en el marco de una causa de violencia doméstica. En consecuencia, se procedió a labrar el acta de notificación correspondiente, en cumplimiento de un oficio judicial, lo que demuestra el alcance integral de estos controles, que no solo apuntan al narcotráfico sino también al cumplimiento de disposiciones judiciales en general.