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La Justicia Federal ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro SA, la empresa agropecuaria de Lázaro Báez y su hijo Martín, para destinar sus activos al pago de las multas impuestas en la causa conocida como la Ruta del Dinero K.

La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, que hizo lugar al pedido del fiscal general Abel Córdoba para avanzar con la liquidación del paquete accionario de la sociedad. Bajo su titularidad figuran cinco estancias en Santa Cruz, más de mil ovejas y distintos vehículos, entre otros activos que deberán ser valuados antes de avanzar con su realización.

Bajo la titularidad de la firma se encuentran las estancias La Entrerriana, La Santafesina, La Ana, La Verdadera Argentina y Coronel Guarumba. También posee un stock de ganado que ascendería a más de 1.000 cabezas y distintos vehículos. La propiedad está distribuida entre Lázaro Báez, que posee el 70% de las acciones, y su hijo Martín Báez, titular del 30%.

Frente a ese escenario, la magistrada de Cámara Valeria Rico dispuso avanzar con la liquidación de las acciones de la compañía, con fundamento en el Art. 21 del Código Penal.

La resolución establece que el paquete accionario deberá inscribirse a nombre del Estado nacional, con una asignación específica en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF), conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 25.246.

Ambos tienen multas firmes pendientes de pago por sus condenas en la causa Ruta del Dinero K. Según los montos consignados en la resolución judicial, Báez debe afrontar una sanción de 329.237.200,14 dólares, mientras que Martín Báez adeuda 274.364.333,45 dólares.

Se convocó con carácter urgente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que tome el control operativo de Austral Agro y administre sus bienes y frutos con el objetivo de cancelar las sanciones económicas pendientes.